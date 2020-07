Cyclisme

Cyclisme : Ce futur coéquipier de Chris Froome s’enflamme pour son arrivée !

Publié le 26 juillet 2020 à 9h35 par T.M.

La saison prochaine, Chris Froome défendra donc les couleurs de l’équipe Israël Start Up Nation. De quoi ravir Dan Martin, son futur coéquipier.

Ça y est, le feuilleton Chris Froome a enfin trouvé son épilogue. Pendant plusieurs semaines, le peloton a vécu au rythme des rumeurs sur l’avenir du Britannique chez INEOS. Gérant mal la situation avec Egan Bernal et Geraint Thomas, le quadruple vainqueur du Tour de France a donc préféré aller chercher une place de numéro 1 dans une autre équipe. Et c’est finalement Israël Start Up Nation qui réalisera le grand coup d’accueillir Froome la saison prochaine. D’ici quelques mois, Dan Martin évoluera donc avec le Kenyan blanc et il s’en réjouit.

« C'est positif pour moi de voir Chris arriver dans l'équipe »