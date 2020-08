Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet affiche ses inquiétudes pour le Tour de France !

Publié le 4 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Actuellement en préparation à la Route d’Occitanie, Romain Bardet a lourdement chuté samedi dernier. Une chute qui pourrait remettre en cause sa participation au Tour de France.

En plein doute sur son avenir, Romain Bardet l’est aussi sur les routes. Finissant la Route d’Occitanie, le coureur d'Ag2R La mondiale s'est classé 8e à 1,52 min du vainqueur Egan Bernal. Un joli classement qui paraît secondaire pour le Français à cause d’une blessure qu’il traîne depuis sa lourde chute à l’ouverture de la course samedi dernier. Alors qu’il semblait avoir récupéré de ses blessures situées à son coude, la situation de l’Auvergnat ne s’est pas améliorée, elle est même inquiétante aujourd'hui. Au point de remettre en cause une participation au Tour de France comme l’a indiqué Romain Bardet…

« Je pense que j’ai un gros problème au niveau du coude »