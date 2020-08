Cyclisme

Cyclisme : Un ancien coéquipier de Froome valide son départ d’Ineos !

Publié le 3 août 2020 à 16h35 par La rédaction

Ancien coéquipier de Christopher Froome au sein de l’équipe Sky, Bradley Wiggins s’est prononcé sur le départ du Britannique. Pour lui, le quadruple vainqueur du Tour de France a fait le bon choix.

Christopher Froome vit ses derniers mois sous le maillot d’Ineos. Le Britannique n’a pas prolongé son contrat et quittera l’équipe britannique à la fin de la saison. Mais pas question pour Christopher Froome de penser à la retraite. Le coureur de 35 ans s’est engagé avec l’équipe Israël Start-Up Nation. Quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome a pris la décision de quitter Ineos notamment en raison de la concurrence d’Egan Bernal et de Geraint Thomas. Un changement d’équipe validé par son ancien coéquipier Bradley Wiggins.

« Une chose tellement positive pour Froome »