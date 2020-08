Cyclisme

Cyclisme : Une décision retentissante à prévoir pour Froome ?

Publié le 3 août 2020 à 10h35 par La rédaction

Christopher Froome quittera à la fin de la saison l’équipe Ineos. Et la participation du Britannique au prochain Tour de France est loin d’être assurée.

Le Tour de France aura finalement lieu cette année, mais se déroulera à des dates inhabituelles (du 29 août au 20 septembre). Christopher Froome, disputera sa dernière Grande Boucle sous le maillot d’Ineos. Vainqueur du Tour de France à quatre reprises, le Britannique rejoindra à la fin de la saison l’équipe Israël Start-Up Nation. L’équipe Ineos, qui compte dans ses rangs Egan Bernal (vainqueur du dernier Tour) et Geraint Thomas (vainqueur en 2018), n’étant pas certain de lui offrir une place de leader.

« Il y a des choses que je ne peux pas contrôler »