Cyclisme

Cyclisme : Froome se prononce sur le gros changement pour son avenir !

Publié le 2 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Actuellement sur la Route d’Occitanie, Christopher Froome s’est exprimé sur son avenir en évoquant la fin de saison avec Ineos.

Quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome est en préparation pour la prochaine Grande Boucle en participant à la Route d’Occitanie. Le coureur d'INEOS connait d'ailleurs actuellement ses derniers moments au sein de la formation britannique. En effet, à l'issue de la saison, l'Anglais filera chez Israël Start-Up Nation pour débuter un nouveau chapitre et surtout retrouver une vraie place de numéro 1, lui qui avait du mal à cohabiter avec Egan Bernal et Geraint Thomas. Mais cela est encore loin et Froome a bien tenu à le faire savoir.

« Je ne suis pas focalisé dessus pour le moment »