Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet dévoile ses nouvelles ambitions !

Publié le 10 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Après neuf années passés avec Ag2r-La Mondiale, Romain Bardet s’est engagé avec Sunweb. Un pari pour le coureur français qui a tenu à s’expliquer sur sa décision.

C’est une page qui se tourne pour Romain Bardet. En fin de contrat cette année avec Ag2r-La Mondiale qui deviendra AG2R-Citroën en 2021, le Français a décidé de prendre un nouveau départ en rejoignant l’équipe Sunweb. Un changement d'équipe qui fait suite aux récentes déclarations de son agent Joona Laukka : « Oui, Romain est intéressé pour aller voir ailleurs. Nous ne sommes qu'au début de la discussion, Vincent (Lavenu) lui fera une offre bien avant le retour des compétitions (début août). Rien n'est fait avec Sunweb. Mais il est facile de trouver les noms des équipes où Romain peut aller.» Face à un choix qui peut surprendre certains, Romain Bardet a décidé de dévoiler les raisons de son départ tout en expliquant ses futures ambitions avec sa nouvelle équipe.

« Je suis très motivé pour commencer à travailler avec l'équipe »