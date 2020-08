Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe réaliste après son résultat à Milan-San Remo !

Publié le 8 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Battu au sprint par Wout Van Aert ce samedi à l’occasion de la 111ème édition de Milan-San Remo, Julian Alaphilippe a rendu hommage à son adversaire.

Pas de doublé pour Julian Alaphilippe. Vainqueur l’année dernière de Milan-San Remo, le coureur français est tombé sur plus fort ce samedi. Julian Alaphillippe a, en effet, était battu au sprint par Wout Van Aert qui à 25 ans s’offre le premier Monument de sa jeune carrière. A la fin de la course, le Français était partagé entre la joie de monter à nouveau sur le podium et la déception d’avoir été tout près d’une nouvelle victoire sur la Primavera.

« Le plus fort a gagné »