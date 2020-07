Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe affiche ses objectifs pour le Tour de France !

Publié le 28 juillet 2020 à 19h35 par T.M.

Après son dernier Tour de France exceptionnel, Julian Alaphilippe serait très attendu sur la prochaine édition de la Grande Boucle. Néanmoins, le coureur de la Deceuninck-Quick Step n’ira pas pour jouer la victoire finale.

Le 29 août prochain, le Tour de France s’élancera de Nice pour 3 semaines de compétition. Et pour ce grand départ, de nombreux regards seront tournés vers Julian Alaphilippe. Spécialiste des Classiques d’un jour, le Français a étonné tout le monde l’été dernier en portant le maillot jaune pendant 14 jours. Alors que tout un pays était derrière lui, Alaphilippe a finalement craqué devant Egan Bernal durant les dernières ascensions de la Grande Boucle. Mais faut-il désormais compteur sur le coureur de la Deceuninck-Quick Step pour le classement général ?

« Je ne vais pas me préparer pour ça »