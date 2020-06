Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe annonce la couleur pour l’un de ses grands objectifs !

Publié le 19 juin 2020 à 11h35 par T.M.

Alors qu’on attendra forcément Julian Alaphilippe sur le Tour de France, le Français a également les yeux rivés sur son premier Tour des Flandres. Une course qu’il attend avec impatience.

L’été dernier, Julian Alaphilippe avait surpris tout le monde sur le Tour de France. Gardant le maillot pendant près de 2 semaines, le Français avait finalement craqué lors des dernières étapes, se classant finalement à la 5ème place. Alors que le coureur de la Deceuninck-Quick Step sera à nouveau attendu sur la Grande Boucle à partir de fin août, il va également revenir à ses premiers amours : les Classiques d’un jour. Et pour cette année 2020, Alaphilippe a décidé de participer pour la première fois au Tour des Flandres, qui se déroulera le 18 octobre prochain. Un parcours que le coureur de 28 ans vient d’ailleurs de reconnaitre et il est impatient d’en découdre.

« Impatient d’être dans quatre mois »