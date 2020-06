Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome bientôt avec Peter Sagan ? La réponse

Publié le 16 juin 2020 à 18h35 par T.M.

Alors que Peter Sagan est la figure de proue de Bora-Hansgrohe, le directeur de l’équipe allemande a répondu à la possibilité d’accueillir Chris Froome, dont le départ de chez INEOS fait de plus en plus parler.

Le peloton ne parle actuellement que de l’avenir de Chris Froome. Devant partager l’affiche avec Egan Bernal et Geraint Thomas chez INEOS, le Britannique pourrait bien aller chercher une place de numéro 1 ailleurs. Un départ qui pourrait faire énormément de bruit. Et alors que cela devrait compliqué que cela se fasse avant le Tour de France, Froome pourrait tout de même aller voir ailleurs dans les prochains mois. La question est de savoir quelle équipe réalisera le gros coup d’accueillir le Kenyan blanc. Ces dernières semaines, la question d’une arrivée de Froome est posée à chaque directeur sportif. Et le dernier à y avoir répondu est Ralph Denk, a la tête de l’équipe Bora-Hansgrohe.

« Il n’est pas pour nous »