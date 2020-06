Cyclisme

EXCLU - Cyclisme : Une arrivée de Froome ? La réponse du patron de Quintana !

Publié le 2 juin 2020 à 17h35 par Jean-Guillaume Daunizeau

Interrogé en exclusivité par le10sport.com afin d’évoquer le possible renfort de Christopher Froome (INEOS), Emmanuel Hubert, manager général d’Arkéa-Samsic, assure qu’il ne sert à rien d’apporter un nouveau leader à l'équipe, elle qui peut compter sur Nairo Quintana et Warren Barguil, notamment pour le Tour de France.

Il anime le marché des transferts. En effet, Christopher Froome n’aurait pas digéré les propos d’Egan Bernal, le Colombien n'ayant aucunement l'intention de se sacrifier pour le prochain Tour de France (29 août au 20 septembre), et le manque de réaction des dirigeants d’INEOS. Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle laisse planer le doute sur son avenir, lui qui pourrait donc quitter la formation britannique au cours de la saison d’après les récentes informations de L’Équipe . Ses prétendants devront ainsi racheter son contrat, expirant d'ici quelques mois, avec un salaire à hauteur des 4M€. Froome disposerait de plusieurs portes de sortie, et si l’Anglais rejoignait finalement Nairo Quintana et Warren Barguil chez Arkéa-Samsic ? Contacté par le10sport.com, Emmanuel Hubert, manager général de la formation bretonne, tempère les choses concernant l’éventuel renfort de Froome.

« Froome ? Cela ne sert à rien d’empiler les leaders »