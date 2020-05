Cyclisme

Cyclisme : La mise au point de Christopher Froome sur son avenir !

Publié le 20 mai 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Questionné sur son futur avec INEOS, les informations parlant d’un possible départ, Christopher Froome admet que le flou entoure la suite de son aventure au sein de la formation britannique.

Serait-on en train de vivre les dernières semaines de Christopher Froome chez INEOS ? Selon les récentes révélations de L'Équipe , la star de la formation britannique pourrait claquer la porte au cours de cette saison, après avoir pointé du doigt le manque de réactivité de ses dirigeants suite aux propos d’Egan Bernal. Le Colombien, vainqueur du Tour de France l’an passé, avait affirmé son souhait de ne pas se sacrifier pour l’Anglais lors de la nouvelle édition de la Grande Boucle. Plusieurs équipes (Israel-Start Up Nation, NTT, Bahrain-Merida) se seraient alors positionnées sur le profil de Froome, elles qui devront racheter son contrat, expirant d'ici quelques mois, avant la fin du printemps ou cet été. Une chose toutefois assez rare dans le cyclisme. Et via des propos rapportés par Le Dauphiné , la quadruple vainqueur du Tour en profite pour évoquer son avenir.

« Mon avenir est incertain. Même s’il est clair qu’il y aura le Tour, je ne sais pas non plus où je serai »