Cyclisme

Cyclisme : Lance Armstrong lâche une énorme bombe sur son dopage !

Publié le 19 mai 2020 à 15h35 par La rédaction

Dans un documentaire bientôt diffusé par ESPN, Lance Armstrong revient sur sa carrière, et notamment le fait qu’il aurait commencé à se doper « probablement à 21 ans ».

Lance Armstrong se livre. Dans un documentaire en deux parties diffusées le 25 mai et le 1er juin prochain sur ESPN player , le cycliste américain dévoile ses quatre vérités, et elles promettent d’être croustillantes. Dans ce documentaire, Armstrong a promis de livrer « sa vérité » concernant sa carrière et le dopage. Ainsi, on apprend dans un extrait diffusé par ESPN qu’il aurait commencé à se doper « probablement à 21 ans » , soit en 1992. Cette date coïncide avec son titre de champion du monde sur route gagné à peine un an plus tard…

« C’était la décision que nous devions prendre »