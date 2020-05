Cyclisme

Cyclisme : Plusieurs portes de sortie pour Froome ?

Publié le 15 mai 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Alors que Christopher Froome pourrait quitter INEOS, plusieurs formations du peloton s’intéresseraient de près au profil de la star britannique.

Christopher Froome quittera-t-il INEOS ? L’idée fait son chemin depuis les informations de L'Équipe ce vendredi. Un départ de l’Anglais reste envisageable, suite aux propos d’Egan Bernal. Le Colombien avait en effet écarté la possibilité de se sacrifier pour un nouveau sacre de Froome sur le Tour de France : « Je suis jeune, j'ai déjà gagné un Tour de France et je ne vais pas laisser passer l'opportunité d'en gagner un deuxième, c'est sûr. Me sacrifier alors que je suis à 100%... Je ne pense pas que je ferai ça ». Des propos qui aurait alerté le leader d’INEOS, tout en pointant du doigt sa direction sur leur manque de réactivité. La hiérarchie serait chamboulée, et plusieurs écuries du peloton souhaiteraient sauter sur l’occasion.

Katusha, Israel-Start Up Nation ou NTT pour Froome ?