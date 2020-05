Cyclisme

Cyclisme : Warren Barguil veut y croire pour le Tour de France !

Publié le 10 mai 2020 à 14h35 par T.M.

Si rien est encore fixé pour le Tour de France, Warren Barguil se veut toit de même optimiste.

Ces derniers jours, l’UCI a dévoilé le calendrier remanié de la saison de cyclisme. Les dates du prochain Tour de France ont alors été confirmées et le départ sera donné le 29 août prochain. Mais cela dépendra avant tout de la situation sanitaire dans l’Hexagone. En effet, si toutes les conditions ne sont pas réunies à cause du coronavirus, cela pourrait avoir de grosses répercussions sur le Tour de France. Toutefois, Warren Barguil ne veut pas penser à cela, préférant être optimiste.

« J’ai envie d’y croire »