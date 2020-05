Cyclisme

Cyclisme : Les confidences du patron du Tour de France sur un huis clos

Publié le 5 mai 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Interrogé sur un éventuel huis clos sur le Tour de France, Christian Prudhomme explique que le public sera forcément moins présent pendant le mois de septembre.

C’est donc officiel : le Tour de France se tiendra du 29 août au 20 septembre. L’Union cycliste internationale (UCI) vient de mettre en place le nouveau calendrier de la saison 2020 en confirmant les prochaines dates, déjà connues, de cette 107e édition de la Grande Boucle. Mais la menace du huis clos plane toujours sur l'événement. Le patron du Tour, Christian Prudhomme, apporte quelques précisions ce mardi.

« Un huis clos en cyclisme, cela ne veut rien dire. Il y aura forcément moins de monde qu’en juillet ou en août »