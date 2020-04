Cyclisme

Cyclisme : La Ministre des Sports pose les conditions du Tour de France !

Publié le 29 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Roxana Maracineanu, ministre des Sports, explique que la tenue du Tour de France cet automne est forcément assujettie à certaines conditions.

En annulant tout événement sportif avec 5.000 personnes, et ce qu'au mois de septembre, le gouvernement prend des précautions suite à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Déjà reporté du 29 août au 20 septembre, le Tour de France pourrait à nouveau être décalé, voire pire, annulé. La Grande Boucle est donc menacée, et via France-Info ce mercredi, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, fait un point précis sur le Tour.

« Pour que le Tour de France puisse avoir lieu, certaines conditions doivent être remplies »