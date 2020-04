Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet garde espoir pour le Tour de France !

Publié le 29 avril 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que les dernières déclarations du Premier ministre ont jeté un froid sur le Tour de France, Romain Bardet veut rester positif.

Ce mardi, devant l’Assemblée Nationale, Edouard Philippe en a dit plus sur le plan de déconfinement. Des déclarations qui étaient attendues par tous, notamment le monde du sport. Le verdict est finalement tombé, tandis que la saison de Ligue 1 et de Top 14 ne reprendront pas, le Premier ministre a également annoncé que les événements organisés sur la voie public seront strictement encadrés avec un faible nombre de participants et ce jusqu’en septembre. De quoi jeter un froid sur le Tour de France, qui doit s’élancer le 29 août. Suite à ces annonces, Romain Bardet a livré son ressenti.

« Cela ne condamne pas définitivement l’événement »