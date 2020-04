Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Froome répond à l’annonce de son patron !

Publié le 27 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Alors que Dave Brailsford évoquait un possible forfait d'INEOS pour la prochaine édition du Tour de France, Christopher Froome revient sur les propos de son patron.

« Nous serons heureux de participer au Tour de France, mais nous nous réservons le droit de retirer l'équipe si nous le jugeons nécessaire. Nous surveillerons de près l'évolution de la situation, comme nous l'avions fait sur Paris-Nice », déclarait récemment Dave Brailsford, patron d’INEOS. Le manager général de la formation britannique n’exclut pas de se retirer du Tour de France (29 août au 20 septembre) si les conditions ne sont pas optimales. Plusieurs favoris de la Grande Boucle, dont Egan Bernal, tenant du titre, ou Christopher Froome, pourraient manquer à l'appel. Mais via L'Équipe ce lundi, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle se montre confiant.

« J'ai confiance dans le fait que le gouvernement et ASO ne feront pas prendre de risques aux coureurs »