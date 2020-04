Cyclisme

Cyclisme : Froome annonce la couleur pour son cinquième Tour de France !

Publié le 26 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

En quête d’un cinquième sacre sur le Tour de France, Christopher Froome compte parvenir à ses fins.

Victime d’une grave chute en mai 2019, Christopher Froome a pansé ses plaies au fil des mois pour retrouver toutes ses sensations. Le Britannique aura à cœur de briller sur cette 107e édition Tour de France (29 août au 20 septembre). Il faut dire que le leader d'INEOS a un objectif : intégrer le cercle fermé des quintuples vainqueurs de la Grande Boucle (Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain). Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter , et rapportée par Cyclism Actu , Froome admet que cette nouvelle couronne reste dans un coin de sa tête

« Je suis prêt pour viser un cinquième Tour de France »