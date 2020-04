Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome grand gagnant du report du Tour de France !

Publié le 17 avril 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que le Tour de France a été reporté de 2 mois, Dave Brailsford estime que cela est une bonne nouvelle pour Chris Froome.

L’été dernier, Chris Froome avait dû faire une croix sur une 5ème victoire au Tour de France. En effet, victime d’une terrible chute quelques semaines auparavant, le Britannique a dû observer un long repos avant de se lancer dans sa rééducation. Mais pour la star d’INEOS, l’objectif reste le même : rentrer dans le cercle des quintuples vainqueurs du Tour. Cela pourrait donc être pour cette année. Et alors que la Grande Boucle s’élancera finalement le 29 août, Dave Brailsford voit ce report comme une bonne nouvelle pour Froome.

« Une opportunité »