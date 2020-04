Cyclisme

Cyclisme : Les vérités du patron du Tour de France sur le report !

Publié le 15 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Christian Prudhomme, patron du Tour de France, admet que l’initiative de reporter la Grande Boucle en août est une décision collective.

Les amoureux de la petite reine devront donc patienter jusqu’au 29 août afin d’assister au grand départ du Tour de France, et pour trois semaines de compétition. L'officialisation du report de la Grande Boucle est tombée ce mercredi, suite à la menace du Covid-19, alors que l'épreuve devait se déroulait, dans un premier temps, du 27 juin au 19 juillet. Via L'Équipe , le patron du Tour, Christian Prudhomme, en profite afin d'évoquer ces nouvelles dates.

«Ce n'est pas le Tour de France qui a décidé de mettre ces dates-là»