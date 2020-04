Cyclisme

Cyclisme : La sortie forte de Thomas Voeckler sur le Tour de France !

Publié le 8 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Sélectionneur de l’équipe de France de cyclisme, et ancien chouchou du public, Thomas Voeckler souhaite que le Tour de France ait lieu cette année.

Entre un possible report ou une éventuelle annulation, l’organisation du Tour de France se creuse les méninges. Alors que la Grande Boucle devait initialement se dérouler du 27 juin au 19 juillet, le peloton pourrait finalement prendre le départ de l'épreuve (Nice) quelques semaines plus tard. Interrogé par RMC Sport ce mercredi, Thomas Voeckler, ancien coureur et désormais sélectionneur de l'équipe de France, affiche son souhait s'assister au Tour 2020.

« Ce serait bien qu’il y ait un Tour de France »