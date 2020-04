Cyclisme

Cyclisme : La sortie forte de ce proche de Pinot sur le Tour de France !

Publié le 2 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Directeur sportif de la Groupama-FDJ, Philippe Mauduit estime que la possible annulation du Tour de France 2020 ne sera pas une catastrophe.

Prévue du 27 juin au 19 juillet, la 107e édition du Tour de France est donc menacée par le coronavirus. L’épidémie pourrait avoir raison de l’un des événements sportifs les plus suivis au monde, les questions sur un report ou un huis clos étant toujours en suspens. Interviewé par Cyclism Actu ce jeudi, Philippe Mauduit, directeur sportif de la Groupama-FDJ, équipe de Thibaut Pinot, assure que l'organisation aura les reins solides en cas d'annulation de la Grande Boucle.

« Il ne faut pas avoir peur de ne pas faire le Tour en 2020. Le Tour de France s’en remettra »