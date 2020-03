Cyclisme

Cyclisme : Pinot, Thomas… Le pronostic de Wiggins pour le Tour de France !

Publié le 29 mars 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Sollicité afin de donner son podium pour le prochain Tour de France, Bradley Wiggins estime que Geraint Thomas l’emportera, tout en plaçant Thibaut Pinot sur la troisième marche.

Prévu du 27 juin au 19 juillet, le Tour de France pourrait être reporté plus tard dans l’année. La menace du coronavirus plane au-dessus de l’organisation, elle qui réfléchirait à un possible report. En cas de maintien de l’épreuve, Bradley Wiggins, vainqueur de la Grande Boucle en 2012, a déjà une petite idée concernant le futur podium. Le Britannique assure que Geraint Thomas lèvera les bras en vainqueur sur les Champs-Elysées, devant Primoz Roglic et… Thibaut Pinot.

« Mon podium ? Geraint premier, Primoz Roglic deuxième et Thibaut Pinot, je pense, sera troisième »