Cyclisme : Chavanel se prononce sur le Tour de France

Publié le 29 mars 2020 à 15h35 par T.M.

Aujourd’hui à la retraite, Sylvain Chavanel s’est prononcé sur l’organisation du prochain Tour de France.

Avec le coronavirus, le Tour de France pourrait bien devoir prendre de grosses mesures. Dernièrement, il a notamment été question de le faire à huis clos, sans fans sur le bord de la route. Une idée qui n’enchante pas forcément les coureurs à l’instar de Warren Barguil. Désormais à la retraite, Sylvain Chavanel suit cela de loin, mais a son avis sur la question.

« Pas forcément la solution »