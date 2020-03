Cyclisme

Cyclisme : Barguil se prononce sur un Tour de France à huis clos

Publié le 29 mars 2020 à 11h35 par T.M.

Alors que le Tour de France pourrait se disputer à huis clos, Warren Barguil n’est pas fan de cette option.

Pour le moment, aucune décision n’a été prise pour le Tour de France. Alors que le coronavirus oblige à décaler de nombreuses compétitions, la Grande Boucle se déroulera comme prévu pour le moment. Toutefois, certaines mesures pourraient être adoptées comme notamment celle de disputer les étapes à huis clos. Mais cette idée de la ministre des Sports ne fait pas vraiment l’unanimité.

« Je ne sais pas si c’est réalisable »