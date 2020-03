Cyclisme

Cyclisme : Un Tour de France à huis clos ? La réponse du patron de Pinot !

Publié le 27 mars 2020 à 17h35 par J.-G.D.

Marc Madiot, manager général de la Groupama-FDJ, assure qu’il sera difficile d’organiser un Tour de France à huis clos.

La menace du huis clos plane au-dessus du Tour de France. L’épidémie de coronavirus qui touche l’Europe pourrait en effet écarter le public de la Grande Boucle, alors que le peloton vivra une édition assez particulière. Un contexte inédit se profile, et via France Bleu , Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ, formation de Thibaut Pinot, assure que l'organisation du Tour se retrouve dans une situation assez compliquée.

«Bloquer le public en permanence pendant un mois dans toute la France, pas facile !»