Cyclisme

Cyclisme : Coronavirus, huis clos… L’aveu de Bardet sur le Tour de France !

Publié le 27 mars 2020 à 10h35 par J.-G.D. mis à jour le 27 mars 2020 à 10h36

Invité à s’exprimer sur un éventuel Tour de France à huis clos, Romain Bardet estime que cette édition sera forcément particulière.

Les interrogations sont nombreuses sur le Tour de France. Entre une annulation, un report ou une course à huis clos, la Grande Boucle doit faire face à la menace du coronavirus. Le peloton pourrait rouler sur les routes hexagonales sans la présence du public, une ambiance assez particulière pour l’un des événements sportifs les plus suivis au monde. Via Le Figaro , Romain Bardet, leader d’AG2R-La Mondiale, donne son avis concernant le Tour de France.

« Compliqué de penser que le Tour puisse se tenir complètement normalement »