Cyclisme : L'idée folle de Roxana Maracineanu pour maintenir le Tour de France !

Publié le 26 mars 2020 à 14h35 par A.M.

Alors que de nombreuses compétitions sportives ont été annulées ou reportées, Roxana Maracineanu, Ministre des Sports, propose de maintenir le Tour de France... à huis clos !

Face à la pandémie de Covid-19, le monde du sport n'échappe pas à la règle du confinement. Par conséquent, l'immense majorité des compétitions sportives sont reportées. C'est le cas de Roland-Garros, replacé en septembre, ou encore des Jeux Olympiques et de l'Euro, tous deux décalés d'un an, en 2021. La saison de NBA est suspendue, celle de Formule 1 n'a toujours pas démarré et le foot est complètement à l'arrêt. Dernier monument sportif en péril : Le Tour de France. Le départ de la Grande Boucle doit être donné le 29 juin à Nice et s'achever à Paris le 19 juillet. Et alors qu'aucune décision définitive n'a été prise pour le moment, Roxana Maracineanu a une proposition.

Roxana Maracineanu propose un Tour de France à huis clos