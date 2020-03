Cyclisme

Cyclisme : Tour de France, coronavirus... Bernard Hinault affiche un incroyable souhait !

Publié le 19 mars 2020 à 16h35 par La rédaction

Des courses comme Paris-Roubaix ou encore le Tour d’Italie sont annulées ou reportées. Le Tour de France pourrait être lui aussi menacé. Une légende pense même qu’il faudrait l’annuler.

Le Tour de France doit pour l’instant partir de Nice le 27 juin. Mais la crise sanitaire liée au coronavirus remet en question la tenue de la Grande Boucle. Certains pensent même qu’il faudrait d’ores et déjà annuler la prochaine édition du Tour de France. C’est le cas du quintuple vainqueur de l'épreuve Bernard Hinault, qui s’est exprimé sur ce sujet dans une interview pour Le Parisien .

Hinault veut une annulation du Tour de France