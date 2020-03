Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce du patron de Bardet pour le Tour de France !

Publié le 15 mars 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Manager général d’AG2R-La Mondiale, Vincent Lavenu explique que Tour de France pourrait être un objectif de Romain Bardet en 2020, en cas d’annulation du Giro.

Le coronavirus fait des dégâts dans le cyclisme. Les organisateurs de Paris-Nice ont donc été obligés d'écourter la course avec l’annulation de la dernière étape ce dimanche. Le Giro (9 au 31 mai) serait également menacé, alors que Romain Bardet souhaitait participer au Tour d’Italie pour la première fois de sa carrière. Le leader d'AG2R-La Mondiale pourrait donc faire une croix sur ces trois semaines de compétition, mais qu'en sera-t-il pour la suite de sa saison ? Via des propos rapportés par Cyclism Actu , Vincent Lavenu, patron de la formation tricolore, ouvre la porte à la présence de Bardet sur le prochain Tour de France (27 juin au 19 juillet).

« Le Tour de France ? Ça pourrait tout à fait être un nouvel objectif pour Romain »