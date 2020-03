Cyclisme

Cyclisme : Paris-Nice, Coronavirus... Le constat de Thibault Pinot...

Publié le 14 mars 2020 à 11h35 par La rédaction

Thibault Pinot dispute actuellement Paris-Nice où il occupe la huitième place du général. Il s'est exprimé sur l’atmosphère qui règne au sein du peloton en pleine crise du coronavirus.

La direction de Paris-Nice a raccourci son parcours en supprimant la dernière étape qui devait avoir lieu dimanche. Les coureurs de la course au soleil font partie des derniers sportifs encore en activité dans le monde. Thibault Pinot, encore en course pour remporter l'épreuve, s'est exprimé ce vendredi sur l'ambiance qui règne au sein du peloton alors que de nombreuses épreuves sont annulées à cause du coronavirus.

« Une atmosphère bizarre »