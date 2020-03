Cyclisme

Cyclisme : Giro, Tour de France... Bardet se prononce sur le coronavirus

Publié le 13 mars 2020 à 22h35 par La rédaction

Les organisateurs ont annoncé le report du Giro qui devait débuter le 9 mai prochain en raison de l’épidémie de coronavirus. Romain Bardet, aligné cette semaine sur Paris-Nice, a réagi à cette nouvelle.

Romain Bardet avait changé ses habitudes pour cette saison 2020. Le coureur d'AG2R La Mondiale avait décidé de s’aligner sur le Giro plutôt que sur le Tour de France. Mais l’épidémie de coronavirus qui sévit en Italie pourrait pousser Romain Bardet à changer ses plans. En effet, les organisateurs ont annoncé le report du Giro dont le départ devait être donné le 9 mai prochain. Aligné sur Paris-Nice cette semaine, Romain Bardet a réagi à cette nouvelle. Et le cycliste ne sait pour l’instant s’il s’alignera finalement sur le Tour de France.

« Je suis surtout inquiet pour la situation sanitaire générale »