Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet annonce la couleur pour Paris-Nice !

Publié le 5 mars 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Invité à s'exprimer sur le prochain Paris-Nice, Romain Bardet admet que l'AG2R-La Mondiale a de beaux atouts pour cette course.

Première grande course à étapes de la saison, Paris-Nice sera l’occasion pour certains noms du cyclisme mondial de se jauger sur la Course au Soleil (8 au 15 mars). Les coureurs présents auront notamment droit au Col de la Colmiane, également inscrit pour la première fois dans le programme du Tour de France. Romain Bardet prendra donc le départ dimanche, et le Français se confie sur ce Paris-Nice sur le site officiel d’AG2R-La Mondiale ce jeudi.

« L’équipe aura de nombreux atouts pour briller »