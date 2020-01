Cyclisme

Cyclisme : Bardet annonce la couleur pour les JO et les Mondiaux !

Publié le 4 janvier 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Absent du prochain Tour de France, Romain Bardet affirme que les Bleus doivent briller lors des Jeux Olympiques de Tokyo et des Championnats du monde.

Cette nouvelle édition du Tour de France se passera sans Romain Bardet. Le leader d’AG2R-La Mondiale souhaite se concentrer sur le Giro, mais également sur les Jeux Olympiques de Tokyo et les prochains Mondiaux. Le Français portera fièrement la tunique tricolore sur les routes nippones et sur les pentes suisses. Présent sur les ondes de France Culture ce samedi, Bardet envoie un message sur ses ambitions.

« On doit ramener des médailles, des médailles olympiques bien sûr, mais surtout le maillot de champion »