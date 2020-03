Cyclisme

Cyclisme : Nairo Quintana s’enflamme pour Egan Bernal !

Publié le 8 mars 2020 à 17h35 par T.M.

L’été dernier, Egan Bernal a écrit l’histoire du cyclisme, en remportant le Tour de France. Nairo Quintana s’est d’ailleurs enflammé pour son compatriote colombien.

A 23 ans, Egan Bernal fait désormais partie des visages du peloton. Coéquipier de Chris Froome et Geraint Thomas chez Ineos, il a attiré la lumière sur lui l’été dernier, en s’imposant lors du Tour de France. En ramenant le maillot jaune sur les Champs-Elysées, il est devenu le premier Colombien à écrire son nom au palmarès de la Grande Boucle. Désormais, il faudra donc composer avec Bernal lors des Grands Tours. Un possible règne sur lequel a été interrogé Nairo Quintana.

« Egan incarne le cyclisme des années 2020 »