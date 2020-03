Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce de Julian Alaphilippe sur Paris-Nice !

Publié le 10 mars 2020 à 22h35 par J.-G.D.

En difficulté lors des deux dernières étapes de Paris-Nice, Julian Alaphilippe explique qu’il pourrait briller sur le contre-la-montre mercredi.

Actuellement 23e au classement général de Paris-Nice, Julian Alaphilippe accuse un retard de plus d’une minute et trente secondes face au leader de la Course au Soleil, Maximilian Schachmann. Le leader de la Deceuninck-Quick Step sera sur ses terres mercredi, avec un contre-la-montre de 15,1 kilomètres organisé autour de Saint-Amand-Montrond, sa ville natale. Et le coureur de 27 ans envoie un message fort avant de prendre le départ de la quatrième étape de l'épreuve (8 au 15 mars).

« Si j'ai de l'envie, je peux me surpasser »