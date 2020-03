Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot voit les choses en grand pour le PSG !

Publié le 12 mars 2020 à 20h35 par J.-G.D. mis à jour le 12 mars 2020 à 21h05

Actuellement engagé sur Paris-Nice, Thibaut Pinot estime que le PSG pourrait aller au bout de cette Ligue des Champions.

Malgré le huis clos au Parc de Princes, le PSG est venu à bout du Borussia Dortmund mercredi soir (2-0). Une victoire qui permet donc au club de la capitale de valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Qataris, arrivés à Paris en 2011, attendent toujours un premier titre dans la compétition. Via des propos rapportés par Le Parisien ce jeudi, en marge de Paris-Nice, Thibaut Pinot fonde de grands espoirs pour les hommes de Thomas Tuchel.

« C'est la bonne année »