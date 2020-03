Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe annonce la couleur pour la suite de Paris-Nice !

Publié le 11 mars 2020 à 22h35 par J.-G.D.

À quatre étapes de la fin de Paris-Nice, Julian Alaphilippe affiche sa motivation avant l’arrivée dimanche au pied de l’Allianz Riviera.

Finalement 17e du contre-la-montre de Paris-Nice ce mercredi, Julian Alaphilippe a perdu du temps au classement général. Désormais à plus de deux minutes de Maximilian Schachmann, le leader de la Deceuninck-Quick Step devra profiter des prochaines étapes, dont la montée du Col de la Colmiane samedi afin de rendre du temps. Via des propos rapportés par Cyclism Actu , le Tricolore admet que le début de la Course au Soleil (8 au 15 mars) a été compliqué, tout en affichant sa motivation avant de rejoindre Nice dimanche.

« Le début de ce Paris-Nice a été compliqué avec la météo, mais je reste toujours autant motivé pour la suite »