Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet affiche un souhait fort pour le Tour de France !

Publié le 25 mars 2020 à 12h35 par La rédaction

Ce mardi après-midi le CIO a annoncé le report des Jeux Olympiques de Tokyo. Une situation qui amène à se poser la question pour le Tour de France. Romain Bardet lui, croit encore que l'événement peut être maintenu.

Alors que les Jeux Olympiques ont été décalés d'un an, la question pourrait se poser pour le Tour de France. La saison de cyclisme est pour l'instant suspendue et de nombreuses courses sont annulées comme le Tour d'Italie. Romain Bardet s'est exprimé sur un possible report et il considère qu'il est légitime de se poser la question compte tenu de la crise sanitaire, mais il croit encore au maintien de la course.

Le seul vrai objectif de la saison