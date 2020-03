Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot affiche son inquiétude pour le Tour de France !

Publié le 24 mars 2020 à 10h35 par La rédaction

En bonne position pour remporter le Tour de France l’année dernière avec de se blesser, Thibaut Pinot est inquiet pour la suite de la saison et pour le Tour de France.

Vainqueur d’une étape l’an dernier sur le Tour de France, Thibaut Pinot en a fait son objectif principal en 2020. Une blessure l’a empêché de gagner le classement général en 2019, alors qu’il semblait en mesure de devenir le successeur de Bernard Hinault. La crise du coronavirus pourrait chambouler tout le calendrier cycliste et la tenue du Tour de France. Le coureur de la FDJ Groupama s’en inquiète.

Une année de perdu ?