Cyclisme : Le message fort d'Egan Bernal sur les Jeux Olympiques !

Publié le 23 mars 2020 à 11h35 par La rédaction

En pleine crise du Coronavirus, la saison de cyclisme est suspendue et le report de courses s’enchaîne. Cela pourrait d'ailleurs également concerner les Jeux Olympiques. De quoi faire réagir Egan Bernal.

Paris-Roubaix, Milan San Remo et le Tour d'Italie sont quelques unes des courses les plus prestigieuses qui ont été annulées ou reportées depuis le début de la crise du Coronavirus. D'autres événements pourraient suivre comme le Tour de France ou encore les Jeux Olympiques qui doivent se tenir à Tokyo. Egan Bernal, qui représente l'équipe Ineos et dernier vainqueur de la Grande Boucle, pense que ces deux manifestations devraient être reportées.

Favorable à un report