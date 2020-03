Cyclisme

Cyclisme : Le patron du Tour de France se prononce sur les conséquences du coronavirus

Publié le 16 mars 2020 à 19h35 par La rédaction

En pleine crise du coronavirus, de nombreux événements sportifs sont annulés à travers le monde. Christian Prudhomme reste pour sa part confiant sur la tenue du Tour de France.

Milan-San Remo, Le Tour d’Italie et les classiques belges ont été les premières courses annulées par leurs organisateurs. Une situation qui interroge pour le Tour de France qui doit se tenir du 27 juin au 19 juillet. Christian Prudhomme, le patron d’ASO, qui gère l’organisation du Tour, considère que la course n’est pas encore en danger.

« Le Tour de France ? C'est dans plus de 100 jours...»