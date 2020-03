Cyclisme

Cyclisme : Le constat du patron de Julian Alaphilippe sur le Tour de France !

Publié le 22 mars 2020 à 11h35 par J.-G.D.

Patrick Lefevere, manger général de la Deceuninck-Quick Step, explique que l’éventuelle annulation du Tour de France serait un désastre pour le cyclisme.

Le Tour de France est donc menacé par le coronavirus. Prévue du 27 juin au 19 juillet, la Grande Boucle pourrait être annulée si la situation dans l’Hexagone et en Europe se s’améliore pas. Une situation inquiétante à quelques semaines de la compétition. Via des propos relayés par Cyclism Actu , Patrick Lefevere, patron de Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), s’inquiète de l’éventuelle annulation du Tour.

« S'il n'y a pas de Tour de France, tout le modèle du cyclisme peut s’effondrer »