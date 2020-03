Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe fait une annonce sur sa carrière !

Publié le 20 mars 2020 à 15h35 par La rédaction

Julian Alaphilippe a réussi une saison 2019 de très haut niveau et gagné de nombreuses courses. Le coureur de chez Deceuninck révèle laquelle est la plus belle à ses yeux.

Deux étapes sur le Tour de France, Milan-San Remo, la Flèche Wallonne, voilà quelques-unes des plus belles victoires de Julian Alaphilippe en 2019. Au total, le coureur de chez Deceuninck a remporté 12 victoires mais une est plus particulière que les autres à ses yeux. Étonnamment, ce n’est pas une du Tour de France mais bien une victoire en terre italienne qui l’a marqué.

Le premier monument