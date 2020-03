Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Pierre Rolland affiche un souhait fort !

Publié le 28 mars 2020 à 11h35 par La rédaction

La saison cycliste est suspendue et des courses sont repoussées ou annulées. Le Tour de France est pour l'instant maintenu et pour Pierre Rolland cela pourrait être une belle fête.

Le Tour de France est menacé par un huis clos à cause de la crise du coronavirus. La Grande Boucle pourrait vivre une édition exceptionnelle sans la ferveur du public. Une situation compliquée quand on voit les gens se masser au bord des routes. Pierre Rolland, coureur de l'équipe B&B Hotels-Vital Concept, a du mal à envisager cette possibilité et veut rester positif.

La premier des événements post virus ?