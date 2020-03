Cyclisme

Cyclisme : Barguil propose une autre solution pour le Tour de France !

Publié le 29 mars 2020 à 13h35 par T.M.

Plutôt que de disputer le Tour de France à huis clos, Warren Barguil a une autre solution.

Le Tour de France aura-t-il lieu à cause du coronavirus ? Pour le moment, rien n’a changé à ce sujet, mais la question se pose de plus en plus. Avec la crise sanitaire, il pourrait falloir prendre des décisions. Dernièrement, la ministre des Sports expliquait alors qu’il pourrait être question de disputer le Tour à huis clos. De son côté, Warren Barguil soumet une autre idée.

Un Tour reporté ?