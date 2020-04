Cyclisme

Cyclisme : Coronavirus, huis clos... Le patron du Tour de France répond à Roxana Maracineanu !

Publié le 2 avril 2020 à 11h35 par B.C.

Contrairement à ce qu'avait proposé la ministre des Sports Roxana Maracineanu, Christian Prudhomme, directeur de la Grande Boucle, assure que le Tour de France n'aura pas lieu à huis clos cette année, tout en expliquant que plusieurs hypothèses étaient à l'étude pour le déroulement de l'épreuve.

Malgré l'épidémie de coronavirus qui touche le pays, le Tour de France est l'un des seuls événements sportifs à être encore maintenu pour le moment. Récemment, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a même émis l'idée d'organiser la Grande Boucle à huis clos : « Le modèle économique du Tour de France ne repose pas sur de la billetterie mais sur les droits TV. En cette période de confinement, tout le monde est conscient et responsable. Tout le monde a compris les bénéfices de rester chez soi et donc de privilégier plutôt le spectacle télévisé que le spectacle en live. Finalement, ce ne serait pas si pénalisant puisqu'on pourrait le [le Tour] suivre à la télévision. » Une proposition qui est loin de faire l'unanimité et qui semble difficile à mettre en place. D'ailleurs, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, a assuré pour sa part que l'épreuve « n'aura pas lieu à huis clos ».

« Le Tour de France n’aura pas lieu à huis clos »