Cyclisme

Cyclisme : Geraint Thomas répond à Roxana Maracineanu pour le Tour de France !

Publié le 31 mars 2020 à 12h35 par D.M.

Alors que la tenue du Tour de France demeure incertaine, Geraint Thomas, vainqueur de la Grande Boucle en 2018, ne voit pas l’intérêt de disputer la course sans les fans.

Prévu du 27 juin au 19 juillet prochain, le Tour de France pourrait ne pas avoir lieu cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Les organisateurs devraient prendre une décision dans les prochains jours. Interrogé sur le sujet, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a indiqué que plusieurs « scenarii étaient à l’étude » dont la possibilité de disputer le Tour de France à huis clos : « Le modèle économique du Tour de France ne repose pas sur de la billetterie mais sur les droits TV. Tout le monde a compris les bénéfices de rester chez soi et donc de privilégier plutôt le spectacle télévisé que le spectacle en live. Finalement, ce ne serait pas si pénalisant puisqu'on pourrait le [le Tour] suivre à la télévision. »

«Ce ne serait pas le Tour de France sans les fans»